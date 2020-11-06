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Dünya

ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısını kınadı

ABD yönetimi, terör örgütü PKK’nın, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde Peşmerge güçlerine saldırısını kınadı.

Dildar Baykan   | 06.11.2020
ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısını kınadı

Washington

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Cale Brown, "ABD, terör örgütü PKK'nın, Irak'taki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine yaptığı saldırıyı esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı. 

ABD'nin Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve IKBY yönetimine terörün kökünü kurutmak için çabalarında desteğinin sürdüğünün altını çizen Brown, "Bu saldırılarda ölen ya da yaralanan kişilerin ailelerine taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK mensupları çarşamba günü, Duhok'un Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölmüş, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

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