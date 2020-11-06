Euro
9.96
Dolar
8.42
BIST 100
1,180.02
Altın
1,949.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Ermenilerin bir Türk'ün işlettiği kafeye saldırısına kınama

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills bölgesinde bir Türk'ün sahibi olduğu işletmeye aşırılık yanlısı Ermeni grupların saldırmasını şiddetle kınadı.

Dildar Baykan   | 06.11.2020
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Ermenilerin bir Türk'ün işlettiği kafeye saldırısına kınama

Washington

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beverly Hills'de bir Türk Amerikalının sahibi olduğu işletmeye aşırılık yanlısı Ermeni grupların saldırısını şiddet ve nefretle kınıyorum. Federal ve yerel makamları, ABD'nin asli unsurlarından olan Türk Amerikalıların hukukunu korumaya ve suçluları cezalandırmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı. 

Türk-Amerikan toplumunun saldırıya uğrayan kardeşleri ile manevi dayanışma halinde olduğunun altını çizen Serdar Kılıç, "Irkçı nefret suçu niteliğindeki ve ABD'nin anayasal teminatı altındaki temel değerlerinin çiğnendiği bu hain saldırının faillerinin bulunarak, süratle cezalandırılmasını beklediklerini ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Beverly Hills'teki İstanbul Cafe adlı vatandaşımıza ait restoranın dün akşam (4/11) nefret saldırısına uğraması üzerine olay yerini ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulandığı ilk gönüllüde 'hiçbir yan etki görülmedi'

Benzer haberler

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Ermenilerin bir Türk'ün işlettiği kafeye saldırısına kınama

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Ermenilerin bir Türk'ün işlettiği kafeye saldırısına kınama

PKK'lı teröristlerin Hakkari'de işçilere yönelik saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 7 sivil öldü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı
Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi

Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi
'Masum sivillere yönelik bu meşum saldırılara bir son verilmeli'

'Masum sivillere yönelik bu meşum saldırılara bir son verilmeli'