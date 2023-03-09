Dolar
18.95
Euro
19.98
Altın
1,815.17
ETH/USDT
1,532.10
BTC/USDT
21,678.00
BIST 100
5,438.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Zelenskiy'nin davetini geri çevirdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetini reddetti.

Tuğçenur Akgün  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Zelenskiy'nin davetini geri çevirdi

New York

Zelenskiy'nin ülkede yaşananları görmesi için Ukrayna'ya davet ettiği McCarthy, CNN'e verdiği demeçte, bu ülkeye yapılan yardımlar konusunda "açık çek politikası" uygulanıp uygulanmamasına karar vermek için Ukrayna'ya gitmesinin gerekmediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'yı desteklediğini ancak bu ülkeye "açık çek politikası" uygulanmaması gerektiği görüşünü savunan McCarthy'i ülkede olup bitenleri görmesi için Ukrayna'ya davet etmişti.

Zelenskiy, "Sanırım McCarthy, Kiev'i veya Ukrayna'yı hiç ziyaret etmedi. Bunun (McCarthy'nin Ukrayna'yı ziyaret etmesinin) pozisyonuna yardımcı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifinin 11 maddesi kabul edildi
'Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz'
Emine Erdoğan, BM'de düzenlenen "İslam'da Kadın" oturumuna mesaj gönderdi
2023 hac kura sonuçları açıklandı

Benzer haberler

ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin süresinin uzatılmasını destekliyor

ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin süresinin uzatılmasını destekliyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Zelenskiy'nin davetini geri çevirdi

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden Libyalı yöneticilere seçimler için taviz vermeleri çağrısı

FBI Direktörü: Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir

FBI Direktörü: Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
ABD Temsilciler Meclisinde Afganistan'dan tahliye süreci eleştirildi

ABD Temsilciler Meclisinde Afganistan'dan tahliye süreci eleştirildi
AB ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımı için "ortak satın alma" seçeneğinde genel mutabakata vardı

AB ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımı için "ortak satın alma" seçeneğinde genel mutabakata vardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet