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Dünya

ABD, tekelcilikle suçladığı Facebook'a dava açtı

ABD'de 46 eyalet ve ABD Federal Ticaret Komisyonu, ''tekelcilik ve rekabeti imkansız hale getirmekle'' suçladığı sosyal medya devi Facebook'a iki dava açtı.

Betül Yürük,Dilara Zengin   | 10.12.2020
ABD, tekelcilikle suçladığı Facebook'a dava açtı

New York

ABD'deki 50 eyaletten 46'sınının başsavcıları, Washington DC bölgesi ve Guam Adası ile Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'a karşı iki antitröst davası açtı. 

ABD hükümetinin sosyal medya devine karşı açtığı davalarda, Facebook, ''dijital pazardaki hakimiyetini kötüye kullanmak, tekelcilik ve rekabeti imkansız hale getirmekle'' suçlandı.

New York Başsavcılığının diğer eyaletlerle Facebook'a karşı başlattığı soruşturmadan yaklaşık 14 ay sonra açılan davada, sosyal medya devinin bölünmesi istendi.

New York Başsavcısı Letitia James ise yaptığı açıklamada, Facebook'u yaklaşık 10 yıldır, pazardaki hakimiyetini ve tekel gücünü kullanarak küçük rakiplerini ezme ve yarış dışı bırakmakla suçladı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da rakiplerini satın alarak tekel oluşturduğu gerekçesiyle Facebook'un bölünmesi için ayrı bir dava açtı.

FTC'den yapılan açıklamada, Facebook'un rekabete aykırı bir şekilde sosyal ağ tekelini yasa dışı olarak yıllarca sürdürdüğü iddia edildi.

Facebook'un 2012'de Instagram'ı, 2014'te ise mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı satın aldığının hatırlatıldığı açıklamada, şirketin yazılım geliştiricilere rekabeti engelleyici koşullarını empoze ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Facebook'un bu eylemlerinin "adil" olmadığı, rekabeti kısıtlayarak tüketicilere zarar verdiği ve reklam verenleri rekabetin faydalarından mahrum bıraktığı ifade edildi.

FTC'nin Instagram ve WhatsApp dahil şirketin varlıklarını elden çıkarılmasını gerektirecek önlemler talep ettiğine işaret edilen açıklamada, Facebook'un yazılım geliştiricilerine rekabete aykırı koşullar empoze etmesini yasaklanmasının ve şirketin gelecekteki birleşme ve devralmalar için önceden bildirim ile onay almasını zorunlu kılınmasının istendiği aktarıldı.






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