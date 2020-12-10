Euro
9.46
Dolar
7.82
BIST 100
1,350.32
Altın
1,835.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD başkanlığına seçilen Biden'ın oğlu Hunter Biden'a 'vergi soruşturması' açıldı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergileri nedeniyle soruşturma açıldı.

Betül Yürük   | 10.12.2020
ABD başkanlığına seçilen Biden'ın oğlu Hunter Biden'a 'vergi soruşturması' açıldı

New York

Hunter Biden, yaptığı yazılı açıklamada, vergilerinin soruşturma altında olduğunu bildirdi. 

Soruşturmanın Delaware eyaletinde federal savcılar tarafından yürütüldüğünü belirten Hunter Biden, ''Dün ilk kez Adalet Bakanlığının Delaware'deki ofisinin avukatımı bilgilendirdiğini ve vergilerim hakkında soruşturma yürütüldüğünü öğrendim.'' ifadesini kullandı.

Hunter Biden, tarafsız bir soruşturmanın vergi işlerini ''yasal ve gereğine uygun şekilde'' hallettiği sonucuna ulaşacağından emin olduğunu belirtti.

Biden'ın geçiş ekibi ise soruşturmaya ilişkin, ''Joe Biden'ın oğluyla gurur duyduğu'' açıklamasını yaptı.

Hunter Biden, seçim sürecinde sık sık Cumhuriyetçilerin hedefi haline gelmiş, Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres: Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kanada Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını onayladı
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD başkanlığına seçilen Biden'ın oğlu Hunter Biden'a 'vergi soruşturması' açıldı

ABD başkanlığına seçilen Biden'ın oğlu Hunter Biden'a 'vergi soruşturması' açıldı

ABD, tekelcilikle suçladığı Facebook'a dava açtı

ABD'de tüm eyaletler ve başkent seçim sonucunu resmileştirdi

Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 293 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 293 bini geçti
ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti