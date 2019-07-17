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Dünya

ABD Suriye'nin güneyindeki ÖSO'ya yeniden destek veriyor

ABD, Suriye'nin güneyinde uzun süre önce yardımını kestiği Özgür Suriye Ordusu'na yeniden eğitim vermeye başladı.

Mohamad Misto,Selen Temizer   | 17.07.2019
ABD Suriye'nin güneyindeki ÖSO'ya yeniden destek veriyor

Ankara

ABD, Suriye'nin güneyindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarından 3 sene önce desteğini büyük oranda çekmişti. Bu sayede, Esed rejimi safındaki İran destekli yabancı terörist gruplar, Suriye'nin güneydoğusunu kapsayan Irak sınırına hakim olmuştu. 

Bölgedeki yerel kaynaklara göre, ABD, Suriye-Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif Üssü'nde ve Ürdün içerisinde bu ÖSO güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı.

Grup, Deyrizor da dahil olmak üzere ülkenin güneydoğusunda yaşayan çok sayıda Arap savaşçıyı bünyesine kattı.

Eğitimlere, DEAŞ karşıtı danışmanlar destek veriyor

ABD subayları ve istihbarat görevlilerinin verdiği eğitimlere, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon üyesi danışmanlar destek veriyor.

ÖSO mensuplarına hava indirme operasyonları, çölde ve zor şartlarda hayatta kalma, belirli noktalara saldırı gibi özel eğitimler veriliyor.

Kaynaklar, projenin bölgedeki gizli DEAŞ hücrelerinin yanı sıra, sınır boyundaki İran güçlerine yönelik olduğunu ifade ediyor.

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