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Dünya

ABD Suriye'deki DEAŞ destekçisi vatandaşlarını teslim aldı

ABD yönetimi, Suriye'de yakalanan ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olan bazı Amerikan vatandaşlarının teslim alındığını bildirdi.

Safvan Allahverdi   | 06.06.2019
ABD Suriye'deki DEAŞ destekçisi vatandaşlarını teslim aldı

Washington DC

ABD yönetimi, Suriye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ bağlantılı bazı Amerikan vatandaşlarının teslim alındığını bildirdi.

ABD medyasına açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yakalanan kişilerin teslim alındığını doğruladı.

Suriye'deki ABD vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi konusunda çalıştıklarını belirten yetkili, SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü tarafından Suriye'de yakalanan söz konusu kişilerin, "birkaç kadın" ve 6 çocuktan oluştuğunu kaydetti.

ABD'li George Washington Üniversitesi Aşırıcılıkları İzleme Programı tarafından yayımlanan rapora göre, 300'den fazla ABD vatandaşının özellikle sosyal medya üzerinden DEAŞ sempatizanlığı yaptığı, 60'ının ise DEAŞ saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a gittiği biliniyor.

Gidenlerden 12'sinin ABD'ye geri geldiği ve teröre destek suçlarından yargılanarak hapsedildiği belirtilirken, ABD'ye dönen kadınların da yargılanması bekleniyor.

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