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Dünya

ABD, Suriye'de hava saldırısında 2 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenledikleri hava saldırısında 2 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Dilara Karataş  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
ABD, Suriye'de hava saldırısında 2 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Ankara

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin dün Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısında iki DEAŞ unsurunun etkisiz hale getirildiği, birinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda örgüte ait silah yüklü kamyonun da imha edildiği kaydedildi.

CENTCOM, 20 Aralık'ta da Suriye'de düzenledikleri hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğünü bildirmişti.





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