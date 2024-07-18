Dolar
33.07
Euro
36.15
Altın
2,452.16
ETH/USDT
3,401.90
BTC/USDT
63,499.00
BIST 100
11,139.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Sudan'a ilave 203 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Sudan'a ilave 203 milyon dolar yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Şerife Çetin  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
ABD, Sudan'a ilave 203 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu

New York

Greenfield, ilave yardımı BM'de basın toplantısı düzenleyerek duyurdu.

Sudan'da ve komşu ülkelerdeki durumun ciddiyetine dikkati çeken Greenfield, bu ülkeden Çad'a kaçanların sayısının 1 yılda son 20 yıldan daha fazla olduğunu dile getirdi.

Greenfield, "Bu, dünyanın en korkunç insani krizi." ifadesini kullanarak, Sudan için yapılan taahhütlerin de yerine getirilmediğini söyledi.

Sudan halkına destek sağlamaya devam etmenin bir zorunluluk olduğunu kaydeden Greenfield, ABD'nin bu yıl 500 milyar dolar yardım yaptığını anımsattı.

Greenfield, ülkesinin buna ilave olarak Sudan'a 203 milyon dolar yardım yapma kararı aldığını duyurdu.

Paranın "her derde deva olmadığını" bildiklerini belirten Greenfield, aynı zamanda krizin temelindeki sorunları çözmek için de çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Greenfield, bölgedeki ortaklarla birlikte hareket ettiklerini kaydederek, sadece Sudan'daki taraflara değil, aynı zamanda destek sağlayanlara da baskı uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak Valiliğinden sıcaklık uyarısı
Bakan Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
Türk Yıldızları, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kapsamında Girne'de prova uçuşu gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail ile görüştü
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı

Benzer haberler

İsrail meclisinin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmasının" ardından ABD'den açıklama

İsrail meclisinin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmasının" ardından ABD'den açıklama

ABD, Sudan'a ilave 203 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu

Cumhuriyetçiler, Trump'a desteklerini göstermek için kulaklarına bandaj taktı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile bir araya geldi
Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi

Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
NASA maliyetler nedeniyle "VIPER" programını iptal etti

NASA maliyetler nedeniyle "VIPER" programını iptal etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet