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Dünya

ABD, Sırbistan'a gerginliği azaltma çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sırbistan'a, gerginliği azaltma ve Avrupa Birliği (AB) öncülüğündeki diyalog çerçevesinde normalleşme anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
ABD, Sırbistan'a gerginliği azaltma çağrısı yaptı Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, Blinken'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Blinken, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından acilen gerginliği azaltma adımlarının atılması gerektiğini vurguladı.

Suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizen Blinken, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nun (EULEX) olayla baş etme yöntemini takdirle karşıladığını ifade etti.

Blinken, KFOR'un bölgedeki mevcudiyetinin güçlendirilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Sırbistan acilen gerginliği azaltmalı ve AB öncülüğündeki diyalog çerçevesinde normalleşme anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeli." mesajını verdi.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.

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