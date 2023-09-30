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Dünya

ABD "kapanma" ihtimaline yaklaşırken Kongre'deki Cumhuriyetçiler arasında gerginlik artıyor

ABD'de, bütçe tasarısının hala yasalaşmaması nedeniyle hükümet pazar günü itibarıyla "kapanma" ihtimaline hazırlanırken, Temsilciler Meclisindeki bir grup muhafazakar Cumhuriyetçi ile Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy arasındaki kriz büyüyor.

Tuğçenur Akgün  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
ABD "kapanma" ihtimaline yaklaşırken Kongre'deki Cumhuriyetçiler arasında gerginlik artıyor

New York

ABD'de, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısının hala yasalaşmaması nedeniyle hükümet pazar günü itibarıyla "kapanma" ihtimaline hazırlanırken, Temsilciler Meclisindeki bir grup muhafazakar Cumhuriyetçi ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki kriz büyüyor.

Cumhuriyetçi Parti içinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle ocak ayında yapılan ve 4 gün süren 15 tur oylama sonucunda aşırı sağcılara verdiği bazı tavizlerle ancak Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilen McCarthy, halihazırda yine aynı grupla başa çıkmak zorunda.

Yeni mali yılda federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısının hala yasalaşmaması nedeniyle hükümet, pazar günü itibarıyla "kapanma" ihtimaline hazırlanırken, bütçeye ilişkin harcamaların kesilmesi konusunda taleplerinde ısrarcı olan ve uzlaşıya yanaşmayan aşırı sağcı bir grup Cumhuriyetçi, McCarthy'i zor duruma soktu.

Son olarak bugün Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada muhafazakar Cumhuriyetçi kanat, kendi liderleri McCarthy'nin hükümetin "kapanmasını" önlemek amacıyla sunduğu geçici bütçe tasarısını reddetti. Yani Cumhuriyetçiler tarafından sunulan tasarı, çoğunlukta oldukları meclisten geçemedi.

Amerikan basınında tasarının reddedilmesinin McCarthy için "önemli ve utanç verici bir yenilgi" olduğu yorumlarına yer verildi.

Muhafazakarların McCarthy'i görevinden etmek istediği iddiası

Diğer yandan medyaya yansıyan bazı haberlere göre, Temsilciler Meclisindeki aşırı sağcı Cumhuriyetçiler, gelecek hafta McCarthy'nin görevden alınması için harekete geçmeyi planlıyor. Bu da olası bir hükümetin kapanması durumunda Kongre için sürecin daha karmaşık bir hal alacağı anlamına geliyor.

Washington Post gazetesinin bir haberine göre bu grup, McCarthy'i "başarılı bir şekilde devirebilirse" bir sonraki Temsilciler Meclisi Başkanı olarak Tom Emmer'i aday göstermeyi düşünüyor.

Aşırı sağcı Cumhuriyetçilerin bu konuda ciddi mi olduğu yoksa McCarthy'e bir uyarı mesajı mı verdiği henüz belli olmasa da ocak ayından bugüne parti içinde huzursuzluk giderek artmış durumda.

ABD'de hükümetin kapanma ihtimali artarken, Kongre'de iki parti arasındaki anlaşmazlığın üzerine Cumhuriyetçilerin parti içi hesaplaşmaları ülkeyi bir adım daha belirsizlik ve karmaşaya sürüklüyor.

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