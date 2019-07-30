Euro
6.21
Dolar
5.57
BIST 100
102,193.50
Altın
1,429.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'a silah satışının önünü kesmeyi öngören tasarıya yönelik vetosunu engelleyemedi.

Emel Öz Gözellik   | 30.07.2019
ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi

Ankara

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'a silah satışının önünü kesmeyi öngören tasarıya yönelik vetosunu engelleyemedi.

Trump'ın ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıya yönelik vetosunu hükümsüz kılmak için Senato'da üç oylama yapıldı.

Oylamalarda 45'e 40, 45'e 39 ve 46'ya 41 sonuçları alındı, 15 senatör çekimser kaldı. Bu sonuçlarla ABD yasalarına göre başkanın vetosunun geçersiz kılınması için gereken 3'te 2 salt çoğunluk sağlanamadı. Böylece Senato Trump'ın vetosunu engelleyemedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin daha önce gönderdiği, ABD'nin Yemen'deki sivil kayıplar sebebiyle Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı geçen hafta üçüncü kez veto etmişti.

Söz konusu tasarıyı "yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan" girişim olarak nitelendiren Trump, veto kararına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Trump, açıklamasında tasarının ABD'nin küresel rekabet yeteneğini zayıflatacağını savunarak ülkesinin Orta Doğu'daki müttefikleriyle kurduğu ilişkilere zarar vereceğini ileri sürmüştü. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'

Benzer haberler

ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi

ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın 'duvarına' fon onayı

Trump'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a vergi tepkisi

'Türkiye'yi Rusya'dan S-400 aldığı için suçlamıyorum'

'Türkiye'yi Rusya'dan S-400 aldığı için suçlamıyorum'
ABD'de Trump yönetiminin kürtaj kısıtlamaları yürürlükte

ABD'de Trump yönetiminin kürtaj kısıtlamaları yürürlükte