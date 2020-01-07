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Dünya

ABD Savunma Bakanı Esper: İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz

ABD Savunma Bakanı Esper, İran'dan askeri bir hamle bekleyip beklemediklerine ilişkin, "İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz. Her duruma karşı hazırlıklıyız." dedi.

Kasım İleri   | 07.01.2020
ABD Savunma Bakanı Esper: İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz

Washington

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'ın, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine bir şekilde karşılık vermesini beklediklerini ve tüm ihtimallere hazırlıklı olduklarını söyledi.

Bakan Esper, İran ile ABD arasında yaşanan gerilim ve gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran ile bir savaşın peşinde olmadığını aksine gerilimi düşürme taraftarı olduğunu yineleyen Esper, "Ancak bundan sonra olacaklar onlara bağlı." dedi.

İran'dan askeri bir hamle bekleyip beklemediklerine ilişkin bir soruya Esper, "İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz. Her duruma karşı hazırlıklıyız." yanıtını verdi.

Esper ayrıca İran'ın askeri hareketliliğini gördüklerini ve bunu yakından izlediklerini kaydetti.

Günler içinde saldırı düzenleyecekti

ABD Savunma Bakanı, Süleymani'nin Amerikan kuvvetlerini tehdit etmesi nedeniyle meşru bir hedef olduğuna ilişkin görüşlerini yineledi. "Süleymani hava saldırısı ile vurulduğunda ABD'ye yönelik planladığı en yakın saldırıya kaç gün vardı?" sorusuna Esper "Günler içinde olacaktı diyebiliriz sanırım." yanıtını verdi.

Gerginliği İran'ın tırmandırdığını savunan Esper, ABD'nin sadece savunma amaçlı bir adam attığını, topun şimdi İran'ın sahasında olduğunu belirtti.

"Irak hükümetinden çekilmemize yönelik talep almadım"

Irak Parlamentosunun ABD güçlerinin ülkeden çekilmesini talep eden kararını değerlendiren Esper, kararın bağlayıcılığının bulunmadığını ve uygulanması için bazı prosedürlerin gerekli olduğunu ifade etti.

Esper, "Iraklıların çoğu bizim onlarla olan stratejik ortaklığımızın farkında. Irak halkı bizim orada kalmamızı istiyor. Zaten Kürtlerin ve Sünnilerin çoğu (Parlamentodaki) oylamaya katılmadı." diye konuştu.

Irak hükümetinin ABD'ye ülkeden çekilme talebinde bulunması durumunda tepkilerinin ne olacağına ilişkin bir soruyu da henüz o noktada olmadıklarını belirterek geçiştiren Esper, "Irak Başbakanı (Adil Abdülmehdi) veya Irak hükümetinden söz konusu yasa ya da ABD kuvvetlerini çekme konusunda herhangi bir talep almadım." dedi.

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