Dolar
32.21
Euro
35.02
Altın
2,355.77
ETH/USDT
3,805.00
BTC/USDT
69,777.00
BIST 100
10,915.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunuyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4. Global Gastro Ekonomi Zirvesi'nde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen ‘’Etki Yatırım Zirvesi'’nde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile Gazze'deki durumu görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu konuştu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile Gazze'deki durumu görüştü

İstanbul

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder'ın, ikilinin telefon görüşmesine dair yaptığı yazılı açıklamaya göre, taraflar, Gazze'deki durumu ve bölgeye insani yardımların artırılmasını ele aldı.

Bu kapsamda Austin, İsrail hükümetini, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden insani yardım akışının tekrar başlaması için Mısır ile görüşmeleri nihayete erdirmeye teşvik etti.

Austin, Gazze'deki insani yardım operasyonları ve askeri operasyonları birbirinden ayıracak etkili bir mekanizma kurulması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede, ABD'nin İsrail'e destek taahhüdü de yinelendi.

Austin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrailli liderler hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasına ABD'nin itiraz ettiğini de hatırlattı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 5. yılında anılıyor
Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
Diyanet İşleri Başkanlığı 35 öğretmen alacak
Türkiye mavi bayrakta dünya 3'üncüsü

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile Gazze'deki durumu görüştü

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile Gazze'deki durumu görüştü

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında en az 10'u çocuk 17 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi: Gazze'deki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedik

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Cibaliya ve Zeytun mahallelerine saldırılarında en az 21 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Cibaliya ve Zeytun mahallelerine saldırılarında en az 21 kişi öldü
Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasını kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasını kınadı
İrlanda Başbakanı Harris, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü

İrlanda Başbakanı Harris, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet