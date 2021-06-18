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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin: Çin'i 'öncelikli tehdit odağı' olarak görüyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yeni güvenlik konseptinde Çin'i "öncelikli tehdit odağı" olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Emre Aytekin   | 18.06.2021
ABD Savunma Bakanı Austin: Çin'i 'öncelikli tehdit odağı' olarak görüyoruz

Ankara

Bakan Austin, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 2022 bütçesi için Senato Tahsisat Komitesinde düzenlenen oturumda, Çin'e yönelik tehdit değerlendirmeleri hakkında bilgi verdi. Çin'i, savunma politikası açısından "öncelikli tehdit odağı" olarak gördüklerini belirten Austin, ABD'nin Pasifik'teki caydırıcılığının geliştirilmesi ve daha geniş kapsamlı yatırımlar için 5 milyar dolardan fazla bütçe ayırdıklarını söyledi.

Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden itibaren Pentagon'da bir Çin çalışma grubu oluşturduklarını anlatan Austin, çalışma grubunun geçen hafta itibarıyla planlarını tamamladığını ve bir iç talimatname yayınladıklarını aktardı. Austin, "Bakanlığımızın çabalarını diğer tehditler yanında Çin'e karşı caydırıcılığı sağlayacak kavram ve kabiliyetlerin geliştirilmesine yoğunlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile ilk yurt dışı gezisini Hint Pasifiği bölgesine yaptıklarını hatırlatan Austin, yeni stratejinin Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi bölge ülkeleriyle ilişkileri canlandırmaya ve güvenlik alanında yeni iş birliği fırsatları yaratmaya da önem vereceğini vurguladı.

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