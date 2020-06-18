Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
112,198.40
Altın
1,726.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

ABD, Rus uçaklarının Libya'da uçtuklarına ilişkin kanıtlar paylaştı

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın, El Cufra Hava Üssüne P-8 Terek erken uyarı radarları konuşlandırdığını ve bu üsteki Rus uçaklarının kalkış yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını yayınladı.

Kasım İleri   | 18.06.2020
ABD, Rus uçaklarının Libya'da uçtuklarına ilişkin kanıtlar paylaştı

Washington

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın, El Cufra Hava Üssüne P-8 Terek erken uyarı radarları konuşlandırdığını ve bu üsteki Rus uçaklarının kalkış yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını yayınladı.

Daha önce Rusya'nın Libya'ya "MiG-29" ve "Su-27" uçaklarını sevk ettiğine ilişkin kanıtlar sunan AFRICOM, bu kez Rus uçaklarının Libya'da harekat icra ettiğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya koydu.

AFRICOM, paylaştığı ilk uydu fotoğrafında, NATO tarafından "Spoon Rest" (Kaşıklık) olarak isimlendirilen Rus "P-18 Terek" tipi erken uyarı radarlarının El Cufra Hava Üssüne konuşlandırıldığını kaydetti.

Komutanlık, Moskova'nın bu radarları genellikle harekat icra ettiği ülkelere sevk ettiğini belirtti.

"Sivillere yönelik potansiyel riskleri artırdı"

İkinci uydu fotoğrafının, Rus uçakları El Cufra Hava Üssünden kalkış yaptığı sırada görüntülediğini aktaran AFRICOM, Libya'nın Sirte kentine yakın bölgelerde Rus "MiG-29" uçaklarının uçtuğunu da tespit ettiklerini bildirdi.

AFRICOM tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın insanlı silahlı uçakları, Libya'ya sevk etmiş olması mevcut çatışmanın doğasını değiştirdi ve Libyalılara özellikle de masum sivillere yönelik potansiyel riskleri artırdı." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Afrika'daki "bir numaralı silah tüccarı" olarak kıtadaki çatışmalardan ve istikrarsızlıktan faydalandığı belirtilen açıklamada, "Rus hükümeti Wagner gibi özel güvenlik şirketlerinin desteği ile Afrika'daki 16 ülkede aktif." bilgisine yer verildi.

AFRICOM'dan NATO'ya "Rusya" uyarısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFRICOM Harekat Direktörü Tuğgeneral Bradford Gering, "Rusya, NATO'nun güney kanadında stratejik bir tutunma noktası kurmaya çalışıyor ve bunu da masum Libyalıların hayatları pahasına yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, bu uçakları deneyimsiz paralı askerlere kullandırdığına ilişkin bir kaygı söz konusu olduğunu vurgulayan Gering, "Bu doğru ise ve bunlar tarafından bombalama yapılırsa, masum Libyalıların hayatları tehlikededir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19 süreci sonrasında Türkiye-AB arasında yeni işbirliği alanı olarak sağlık konusu öne çıkabilir'
Belçika'da son 24 saatte 104 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi
Başkentte maske denetimi

Benzer haberler

Rusya'nın hava savunma sistemi 'Pantsir'lere yeni füzeler eklediği iddiası

Rusya'nın hava savunma sistemi 'Pantsir'lere yeni füzeler eklediği iddiası

ABD, Rus uçaklarının Libya'da uçtuklarına ilişkin kanıtlar paylaştı

ABD'de geçen hafta 1,5 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
Libya’nın Terhune kentinde alıkonulan Mısırlı 23 işçi ülkelerine döndü

Libya’nın Terhune kentinde alıkonulan Mısırlı 23 işçi ülkelerine döndü
Fransa ABD'nin OECD'deki müzakerelerden geri çekilmesini 'provokasyon' olarak nitelendirdi

Fransa ABD'nin OECD'deki müzakerelerden geri çekilmesini 'provokasyon' olarak nitelendirdi