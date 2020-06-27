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Dünya

ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı

ABD Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Rusya'ya ait 4 deniz uçağına önleme yapıldığını bildirdi.

Dildar Baykan   | 27.06.2020
ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı

Washington

NORAD'dan yapılan açıklamada, F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının bugün Alaska yakınlarında 4 Tu-142 tipi deniz keşif uçağına önleme yaptığı kaydedildi. 

Açıklamada, söz konusu Rus uçaklarının Alaska kıyılarına 65 deniz mili kadar yaklaştığı ve bölgede yaklaşık 8 saat kaldığı belirtildi.

Bu önlemeyle, ABD son bir yılda 10 kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.



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