ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı
ABD Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Rusya'ya ait 4 deniz uçağına önleme yapıldığını bildirdi.
Washington
NORAD'dan yapılan açıklamada, F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının bugün Alaska yakınlarında 4 Tu-142 tipi deniz keşif uçağına önleme yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu Rus uçaklarının Alaska kıyılarına 65 deniz mili kadar yaklaştığı ve bölgede yaklaşık 8 saat kaldığı belirtildi.
Bu önlemeyle, ABD son bir yılda 10 kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.
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