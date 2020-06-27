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Dünya, Koronavirüs

AB'den, Kovid-19'dan etkilenen ülkeler için 4,9 milyar avro yardım taahhüdü

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelere 4,9 milyar avro yardım taahhüdünde bulundu.

Ata Ufuk Şeker   | 27.06.2020
AB'den, Kovid-19'dan etkilenen ülkeler için 4,9 milyar avro yardım taahhüdü

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Küresel Hedef" adlı Kovid-19 taahhüt etkinliğinde konuştu.

Salgının sona ermesi için dünyanın her yerinde bitmesi gerektiğini anlatan Von der Leyen, insanların nerede yaşadıklarına veya nereli olduklarına bakılmaksızın test, tedavi ve aşıya erişebilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, salgın nedeniyle daha önce benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte aşı üretim yatırımı yapılmasının önemine dikkati çekti.

Kovid-19 nedeniyle küresel sağlık örgütlerinin iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, ülkelerin, işletmelerin ve hayırseverlerin bu sürece mali katkı vermesi gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, yardıma ihtiyacı olan topluluklara destek vermenin önemine işaret ederek, AB kurumlarının salgından etkilenen savunmasız ülkelere test, tedavi ve aşı için 4,9 milyar avro yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 taahhüt etkinliğine, ABD'li oyuncu ve güreşçi Dwayne Johnson ile Shakira, Justin Bieber ve Miley Cyrus gibi şarkıcılar da katıldı.

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