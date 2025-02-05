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Dünya

ABD Posta Servisi, Çin'den gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldı

ABD Posta Servisi (USPS), Çin ve Hong Kong'dan ülkeye gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldığını duyurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
ABD Posta Servisi, Çin'den gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldı

İstanbul

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, USPS'den yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, Çinli tüccarlar ve e-ticaretle uğraşanlar arasında popüler olan koli sevkiyatının bir sonraki duyuruya kadar durdurma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ve Hong Kong'dan gelen koli sevkiyatının askıya alınmasının mektup teslimatını etkilemeyeceği belirtildi.

Bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

Çin de Trump'ın ülkeden ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, ABD'den ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirmişti.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtilmişti.

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