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Dünya

ABD, Peşmerge güçlerine askeri araç yardımı yaptı

ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Peşmerge güçlerine yeni yılda askeri araç yardımında bulundu.

Bekir Aydoğan   | 07.01.2021
ABD, Peşmerge güçlerine askeri araç yardımı yaptı

Erbil

ABD, Peşmerge Bakanlığına daha önceki yardımların devamı olarak Erbil'de düzenlenen bir devir teslim töreniyle yeni araçlar verdi.

Araçların sayısı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, tören sırasında sergilenen araçlar içinde Humvee türü zırhlı araç ve ambulans gibi onlarca araç görüldü.

Öte yandan söz konusu yardım, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, ülkedeki ABD askerlerinin yarısının gelecek günlerde Irak'tan çekileceğini belirtmesinin ardından geldi.

Kazımi dün, "Irak Ordu Bayramı" dolayısıyla yayınladığı görüntülü açıklamada, "ABD ile yapılan stratejik diyalog vesilesiyle geçen aylarda bazı askerler çekildi ve bu güçlerin yarısı da önümüzdeki günlerde çekilecek." demişti.

ABD'den Peşmerge güçlerine askeri yardımlar

ABD, Peşmerge güçlerine 250 milyon dolarlık destek kararı kapsamında 10 Kasım 2020'de zırhlı araç ve teçhizat yardımında bulunmuştu.

ABD'nin Peşmerge güçlerine bağlı 14. ve 16. Piyade Tugayı için gönderdiği askeri yardımlar arasında 150 Hummer zırhlı araç, askeri yük araçları, yakıt tankerleri, modern silahlar ve lojistik malzemeler yer almıştı.

ABD, Peşmerge güçlerine 250 milyon dolarlık yardım kararı kapsamında 16 Eylül 2020'de de iki tugaya zırhlı araç ve lojistik malzeme göndermişti.

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