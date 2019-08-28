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Dünya

ABD, Orta Doğu barış planını İsrail seçimlerinden önce açıklamayacak

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt, "Barış planını (ya da bunun bölümlerini) İsrail'deki seçimlerden önce yayımlamamaya karar verdik." dedi.

Dildar Baykan   | 28.08.2019
ABD, Orta Doğu barış planını İsrail seçimlerinden önce açıklamayacak

Washington

ABD yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen Orta Doğu barış planıİsrail'de 17 Eylül'de yapılacak seçimlerden önce açıklamama kararı aldı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış planını (ya da bunun bölümlerini) İsrail'deki seçimlerden önce yayımlamamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Başkan Donald Trump, pazartesi yaptığı açıklamada, planı İsrail seçimlerinden önce yayımlayabileceklerini belirtmişti.

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