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Dünya

Zorlu Enerji Filistin'de güneş enerjisi santrali kuracak

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Kudüs Elektrik Şirketi ile "güneş enerjisi santrali inşası ve elektrik satışı" konusunda anlaşma imzaladı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Ali Semerci   | 28.08.2019
Zorlu Enerji Filistin'de güneş enerjisi santrali kuracak

Ramallah

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Kudüs Elektrik Şirketi ile "güneş enerjisi santrali inşası ve elektrik satışı" konusunda anlaşma imzaladı.

Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar Kurumu'nun Batı Şeria'daki binasında düzenlenen imza töreninde Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafir Mulhim, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos İhsan Eralp Semerci, Zorlu Enerji Sektör Başkanı İbrahim Sinan Ak ve Kudüs Elektrik Şirketi Genel Müdürü Hişam el-Ömeri hazır bulundu.

Filistin Enerji Kurumu Başkanı Mulhim, imza töreninde yaptığı açıklamada, güneş enerjisi santralinin Eriha ve El-Eğvar'da (Ürdün Vadisi) inşa edileceğini ve 1,8 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Mulhim, anlaşmayla, İsrail'in elektrik akımını azaltması gibi Filistin tarafına uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Muavin Konsolos Semerci de anlaşmanın iki taraf arasında farklı alanlarda gerçek işbirliği ve ortaklık kurmayı teşvik edeceğini bildirdi.

Filistin yönetimi, elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını İsrail'den karşılarken geriye kalan kısmını ise Ürdün, Mısır ve yerel üretimden temin ediyor.

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