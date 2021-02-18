Euro
8.40
Dolar
6.98
BIST 100
1,540.59
Altın
1,783.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD ordusunun üçte biri Kovid-19 aşısı olmayı reddediyor

ABD Savunma Bakanlığı, Kovid-19 aşısını ordu içinde gönüllülük esasına göre dağıtırken, çok sayıda askerin aşı olmayı reddetmesi dikkati çekti. Pentagon Sözcüsü, ordudaki aşıyı kabul oranının Amerikan toplumundaki genel oranı yansıttığını belirtti.

Kasım İleri   | 18.02.2021
ABD ordusunun üçte biri Kovid-19 aşısı olmayı reddediyor

Washington

ABD Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi Direktör Yardımcısı Tümgeneral Jeff Taliaferro, ABD ordusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına gönüllü olanların oranının üçte iki civarında olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Kovid-19 aşısını ordu içinde gönüllülük esasına göre dağıtırken, çok sayıda askerin aşı olmayı reddetmesi dikkati çekti.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde konuşan Tümgeneral Taliaferro, "Aşıyı kabul oranı üçte iki civarındadır." ifadelerini kullandı.

Bu bulgunun ilk elde edilen verilere dayandığını belirten ABD'li general, aşı dağıtım sürecinin devam ettiğini ve bu oranın artacağını kaydetti.

Taliaferro'nun bu açıklaması Washington'da orduda askerlerin üçte birinin aşıyı reddettiği yorumlarına yol açarken, konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby ise ordudaki aşıyı kabul oranının Amerikan toplumundaki genel oranı yansıttığını belirtti.

Kirby kaç kişinin aşıyı reddettiğine ilişkin verilere yer vermezken, şu ana kadar dağıtılan aşı sayısının 916 bin 500'ün üzerinde olduğuna işaret etti.

Sözcü hafta sonuna kadar ordudaki aşılama sayısının bir milyonu geçeceğini belirtti.

Kirby de aşının acil kullanım aşamasında olduğu için gönüllülük esasına göre yapıldığını ancak ilerleyen zamanlarda aşıyı kabul oranının artacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ordusunun üçte biri Kovid-19 aşısı olmayı reddediyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 325 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD ordusunun üçte biri Kovid-19 aşısı olmayı reddediyor

ABD ordusunun üçte biri Kovid-19 aşısı olmayı reddediyor

Austin, NATO Savunma Bakanlarına ABD'nin NATO ile ilişkileri yeniden canlandırma niyetini iletti

ABD Dışişleri Sözcüsü, insan hakları endişelerine rağmen Mısır'a silah satılmasını savundu

Pentagon, YPG/SDG'nin Türkiye'nin PKK operasyonlarına yönelik açıklamalarına karşı sessiz kaldı

Pentagon, YPG/SDG'nin Türkiye'nin PKK operasyonlarına yönelik açıklamalarına karşı sessiz kaldı

ABD'nin Philadelphia şehrinde silahlı saldırı: 7 yaralı

ABD'nin Philadelphia şehrinde silahlı saldırı: 7 yaralı
Biden, Netanyahu ile göreve geldikten bir ay sonra görüştü

Biden, Netanyahu ile göreve geldikten bir ay sonra görüştü