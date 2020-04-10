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Dünya, Koronavirüs

ABD ordusu 800 bin eski askeri göreve çağırdı

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, eski askerleri Kovid-19 salgınıyla mücadele için göreve geri çağırdığını açıkladı.

Kasım İleri   | 10.04.2020
ABD ordusu 800 bin eski askeri göreve çağırdı

Washington

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığının, 800 bin eski askeri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için göreve geri çağırdığı ve şu ana kadar 25 bin eski askerin çağrıya olumlu yanıt verdiği bildirildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Kara Kuvvetleri İnsan Kaynakları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Twanda Yound, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen ay Kara Kuvvetleri, 800 bin eski askere ulaştı ve onlara salgınla mücadeleye destek vermek üzere göreve dönme çağrısında bulundu. Şimdiye kadar çeşitli meslek gruplarından 25 bin asker, Kara Kuvvetlerine tekrar katılmak için gönüllü oldu." ifadelerini kullandı.

Sağlıkla ilgili mesleklerden olmayan çok sayıda eski askerin de göreve dönmek için başvuru yaptığı bilgisini paylaşan Young, önceliklerinin tıbbi meslekler olacağını ancak diğer askerleri de değerlendireceklerini belirtti.

15 bin civarında asker, eyaletlerde valiliklere destek veriyor

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 16 bin 686’ya çıktı.

ABD ordusu, salgının yoğunluklu görüldüğü New York ve Washington eyaletlerine hastane gemileri sevk etti.

Ayrıca, ABD ordusuna bağlı Ulusal Muhafızlar'dan 15 bin civarında asker, eyaletlerde valiliklere destek veriyor.

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