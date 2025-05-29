ABD’nin Şam’daki büyükelçi konutunda bayrak yeniden göndere çekildi
Suriye'nin başkenti Şam’daki ABD Büyükelçiliği konutunda, uzun süre sonra ABD bayrağı yeniden göndere çekildi.
Şam
Suriye haber Ajansı SANA’ya göre, başkent Şam'ın Ebu Rummene Mahallesi'nde bulunan ABD büyükelçilik konutunda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin katılımıyla yapılan törende, Washington'un Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ülkesinin bayrağını göndere çekti.
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ABD'nin Şam Büyükelçiliği, faaliyetlerini 2012'de güvenlik gerekçesiyle durdurmuş ve personeli tahliye edilmişti.
Büyükelçilik konutunun nasıl kullanılacağına ve Büyükelçilik faaliyetlerinin başlayıp başlamayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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