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Dünya

ABD, Nijer'deki son askeri birliklerini de geri çekti

ABD, kalan askeri birliklerini de Nijer'den çekerek son askeri üssünü yerel makamlara devretti.

Murat Karadağ  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
ABD, Nijer'deki son askeri birliklerini de geri çekti

Dakar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Nijer Savunma Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada, Pentagon'un, ülkedeki son askeri üssü olan Agadez kentindeki 201. Hava Üssü'nü Nijer ordu yetkililerine devrettiği belirtildi.

Üsteki personel ve teçhizatın geri çekilme çalışmalarının tamamlanması için iki ülke arasındaki koordinasyonun gelecek haftalarda devam edeceği kaydedilen açıklamada, "ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki etkili işbirliği ve iletişim, bu devir teslimin planlanandan önce tamamlanmasını sağladı." ifadesi kullanıldı.

201. Hava Üssü'ndeki bir hangarda düzenlenen törende, okunan ortak açıklamanın ardından üssün devir teslimine ilişkin belgeler tarafların ordu yetkililerince imzalandı.

Nijer, 17 Mart'ta ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve Amerikan askerlerinin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu. ABD, askerlerinin en geç 15 Eylül'e kadar Nijer'den tamamen çekileceğini duyurmuştu.

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