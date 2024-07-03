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Dünya

ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze testini "sorumsuzluk" olarak niteledi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, Kuzey Kore'nin taktik balistik füzeler fırlatmasının "istikrarı bozan bir davranış" olduğunu söyleyerek durumu "sorumsuzluk" olarak niteledi.

Aynur Şeyma Asan  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze testini "sorumsuzluk" olarak niteledi

Ankara

Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ryder, Kuzey Kore'nin taktik balistik füzeler fırlattığı test atışına ilişkin soruya, "Bu tür istikrarı bozan, karışıklığa yol açan davranışın sorumsuzca olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz." dedi.

Kuzey Kore'ye "diplomatik diyaloğa" dönmesi çağrısı yapmaya devam ettiklerini ifade eden Ryder, Kuzey'in fırlattığı balistik füzelerin ABD'ye ya da ortaklarına karşı "tehdit teşkil etmese de ciddiye alınmaya devam edileceğini" dile getirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, hafta başında yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin 2 balistik füze fırlattığını, bunlardan birinin yaklaşık 600 kilometre uçtuğunu, diğerinin de sadece 120 kilometre yol aldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore Füze İdaresinin füze testinin ayrıntılarına ilişkin açıklamasında, "başarıyla" gerçekleştirilen testte yeni tip stratejik balistik füze olarak tanıtılan "Hwasongpho-11Ta-4.5" füzesinin kullanıldığı belirtilmişti.

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