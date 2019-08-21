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Dünya

ABD Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, "Kuzey Kore'deki mevkidaşlarımızdan haber alır almaz görüşmeye hazırız." dedi.

Zehra Ulucak   | 21.08.2019
ABD Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır

Ankara

ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, Washington'un, Pyongyang ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Güney Kore'ye düzenlediği üç günlük ziyaret sırasında, ülkenin Kore Yarımadası ve güvenlik işleri özel temsilcisi Lee Do-hoon ile bir araya gelen Biegun, "Kuzey Kore'deki mevkidaşlarımızdan haber alır almaz görüşmeye hazırız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ekibine Kuzey Kore ile görüşmeleri yeniden başlatma görevi verdiğine, buna Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da "rıza gösterdiğine" işaret eden Biegun, "Bu önemli göreve tamamen bağlıyım. Bunu halledeceğiz." ifadesini kullandı.

Lee de basına yaptığı açıklamada, "Mevcut diyalog aşamasına tesadüfen gelinmedi. Bu durum, Güney, Kuzey ve ABD liderlerinin kararlılığı ve iradesine bağlı gelişti. Güney Kore ve ABD, yakın istişareler ve iş birliği yoluyla diyalog için böyle bir dönüm noktasına devam edebilmeyi umuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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