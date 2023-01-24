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Dünya

ABD, Kur’an’ın yakılmasını tiksindirici bir eylem olarak nitelendirdi ancak kınamadı

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kur’an-Kerim’in yakılması olayını kınamadı ancak olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu ve art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi.

Kasım İleri   | 24.01.2023
ABD, Kur’an’ın yakılmasını tiksindirici bir eylem olarak nitelendirdi ancak kınamadı

Washington

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Türkiye’nin Stochholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayına da değindi.

Price, "Demokrasinin unsurları olarak örgütlenme ve toplanma hakkını destekliyoruz. Ancak İsveç Başbakanı'nın (Ulf Kristersson) da dediği gibi çok sayıda insan için kutsal olan bir kitabı yakmak saygısızca bir eylemdir." dedi.

Yasal olan her şeyin uygun olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Price, 2010'da Florida’da bir papazın Kur’an-i Kerim’i yakma etkinliği düzenlemeyi planladığını hatırlatarak “Bazı şeyler yasal ama çirkin olabiliyor.” dedi.

Sözcü, “Aynı zamanda, İsveç’te olan olayın art niyetle, Atlantik ötesinde Avrupa’daki müttefiklerimiz arasındaki birliği zayıflatmak için yapılmış olabileceğinin de farkındayız.” diye konuştu.

TRT muhabirinin, bu olayı kınayıp kınamayacağını sorması üzerine Sözcü, olayın rahatsız edici, son derece saygısızca olduğunu söyledi ancak olayı doğrudan kınamadı.

Bunun üzerine muhabirin, “Birleşmiş Milletler dahi kınadı, Dışişleri Bakanlığının bunu kınamaktan alıkoyan şey nedir?” sorusuna Price, “Kimse orada yaşananları savunmuyor. Aynı şeyi üst düzey İsveçli yetkililerden de duydunuz. Demokrasilerde toplanma özgürlüğü var. İfade özgürlüğü var ve bu ifade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemlere gerçekleştirme hakkı verebiliyor. Tüm bunlar bu yaşananları tanımlıyor.” yanıtını verdi.

AA muhabiri ise “Bu konuda her türlü ifade kullandınız. Saygısız dediniz, mide bulandırıcı, tiksindirici dediniz ama kınamadınız. Rusya bile kınadı. Siz neden bu nefret eylemini kınamıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Price, “Bu eylemi kınamaktan kaçınmıyorum. Daha önce de dediğim bu tiksindirici bir eylem.” yanıtını verdi ancak yine de kınamadı.

Daha önceki ifadelerini yineleyen Price, bu eylemin “vahşice” olduğunu ve bunu yapanın ise bir “provokatör” olduğunu ifade etmekle yetindi.

Sözcü, bu eylemin İsveç hükümetinin eylemi olmadığını, Türkiye ile İsveç’in arasını açma kastıyla hareket eden kötü niyetli bir provoktörün eylemi olduğunu savundu.

Price, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi.

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