ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini açıkladı.
Washington
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini açıkladı.
Sözcü Ortagus, bakanlığın Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Ortagus, Kovid-19'un Çin'in Vuhan bölgesinde görülmesinden bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini bildirdi.
Gelecek günlerde dünyanın çeşitli bölgelerinden binlerce vatandaşı daha ülkeye getireceklerini belirten Ortagus, "Bakanlık olarak lojistik ve diplomatik zorlukların üstesinden gelmek ve Amerikalıları ulaşılması zor bölgelerden ve virüslerden kurtarmak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.