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Dünya

ABD Kongre Polisi silahlı saldırgan ihbarı üzerine alarma geçti

ABD Kongre Polisi, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğu yönündeki ihbar üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı, binaların içinde ve çevresindeki arama devam ediyor.

Tuğçenur Akgün  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
ABD Kongre Polisi silahlı saldırgan ihbarı üzerine alarma geçti Fotoğraf: Celal Güneş - AA

New York

ABD Kongre Binası Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine Senato ofis binaları içinde ve çevresinde polislerin arama yaptıkları bildirildi.

Halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapılan açıklamada, herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı.


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