Euro
10.05
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD istihbaratına göre Taliban 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir

ABD istihbaratının, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 3 gün ile 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi.

Hakan Çopur   | 14.08.2021
ABD istihbaratına göre Taliban 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir

Washington

CNN'in bir Amerikan istihbarat değerlendirmesine atıf yapan ve adı açıklanmayan bir ABD'li diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın 3 gün ila 1 haftada Kabil'i kuşatma altına alabileceği senaryosu Washington'da değerlendiriliyor. Daha önce Taliban'ın Kabil'i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD'li istihbarat kurumları, Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında bu süreyi 1 haftaya kadar indirmiş oldu.

Taliban'ın ilerleyişi karşısında herhangi bir adım atmayan Joe Biden yönetimi ise önceliğini Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliye edilmesine vermiş durumda.

Öte yandan aynı habere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliğindeki personele "hassas tüm materyallerin yok edilmesi" talimatı verildiği kaydedildi.

Elçilik personeline gönderilen ve CNN tarafından görülen notaya göre, ABD'li yetkililer, söz konusu materyallerin propaganda amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bu yönde bir adım atma kararı aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın brifinginde, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin 3 bin ABD askerinin katıldığı operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kanada'da kamu çalışanları, uçak ve tren yolcuları için iki doz aşı zorunlu oldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD istihbaratına göre Taliban 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir

ABD istihbaratına göre Taliban 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir

Temmuzda dünya çapında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Pentagon: Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için operasyon başladı

BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı

BM'den 'Afganistan kontrolden çıkıyor' uyarısı
BM: Afganistan'da çatışmalarda yerinden edilenlerin Kabil'e kaçışı sürüyor

BM: Afganistan'da çatışmalarda yerinden edilenlerin Kabil'e kaçışı sürüyor
NATO: Taliban ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalı

NATO: Taliban ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalı