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Dünya

ABD, İsrail’le “İran-Refah” pazarlığı yaptığını kabul etmedi

ABD yönetimi, İran'a kapsamlı bir saldırıya girişmemesi karşılığında İsrail'in yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı "Refah'a saldırı planını kabul ettiği" iddiasını reddetti.

Mustafa Deveci, Hakan Çopur, Mehmet Alaca  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
ABD, İsrail’le “İran-Refah” pazarlığı yaptığını kabul etmedi

Ankara

Katar merkezli Al-Araby Al-Jadeed'in Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ile İsrail uzun zamandır tartışılan Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'a saldırı konusunda anlaştı.

İsrail'in, İran'ın 13 Nisan'da yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle başlattığı saldırılarına misilleme yapacağı yönünde beklentiler sürerken, ertelendiği bildirilen Refah'a saldırı planına ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi.

Adı açıklanmayan Mısırlı yetkili, "Amerikan yönetimi, İran'a karşı geniş çaplı bir saldırı düzenlememe karşılığında işgal hükümetinin (İsrail) Refah'a askeri operasyonla ilgili daha önce sunduğu planı kabul etti." dedi.

Yetkililer, Mısır hükümetinin de Refah'a planlanan saldırının muhtemel etkileriyle başa çıkabilmesi için hazırlıklar yaptığını kaydetti.

İsrail basını, İsrailli ve ABD'li yetkililerin Refah'a olası kara saldırısını görüşeceğini yazdı

İsrailli ve ABD'li yetkililerin İsrail'in Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki Refah'a olası kara saldırısını bugün yapacakları toplantıda ele alacağı bildirildi.

İsrail'in Walla haber sitesinde adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Refah'a olası kara saldırısının ele alınacağı toplantının çevrim içi yapılacağı belirtildi.

Üst düzey toplantıya ABD tarafına Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail tarafına ise Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin başkanlık edeceği ifade edildi.

Bugünkü toplantının Refah'a olası kara saldırısı hakkında ABD'li ve İsrailli yetkililer arasında yapılacak ikinci üst düzey görüşme olduğuna işaret edildi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin İsrail ordusunun çalışma gruplarında sunduğu planların, tüm şehrin topyekün işgalinden ziyade, Refah'ın belirli mahallelerinde önceden boşaltılacak kademeli ve yavaş bir operasyonu içerdiğini söylediği aktarıldı.

Refah'a kara saldırısının ele alınacağı toplantıya ilişkin Beyaz Saray'ın yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

İddialara ilişkin Beyaz Saray'dan AA'ya açıklama

ABD yönetimi, İran'a kapsamlı bir saldırıya girişmemesi karşılığında İsrail'in yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı "Refah'a saldırı planını kabul ettiği" iddiasını reddetti.

AA muhabirine açıklama yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, Katar merkezli Al-Araby Al-Jadeed'in Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberini yalanladı.

Yetkili, "Bu haber doğru değil ve tartışılmış olan bir konu da değil." ifadesini kullandı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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