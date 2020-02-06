Euro
6.59
Dolar
5.99
BIST 100
123,353.50
Altın
1,559.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı”nın açılış töreni
logo
Dünya

ABD, İspanya'daki vatandaşlarını 'cinsel tacizlerde artışa' karşı uyardı

ABD'nin Madrid Büyükelçiliği, İspanya'da öğrencilere ve genç turistlere yönelik cinsel taciz vakalarının artış gösterdiği gerekçesiyle bu ülkeye gelen vatandaşlarını uyardı.

Şenhan Bolelli   | 06.02.2020
ABD, İspanya'daki vatandaşlarını 'cinsel tacizlerde artışa' karşı uyardı

Madrid

Resmi internet sitesinde İspanya'daki vatandaşları için güvenlik uyarısı yapan ABD Büyükelçiliğince "İspanya İçişleri Bakanlığı, son 5 yılda ülke genelinde cinsel taciz vakalarında önemli bir artış olduğu bilgisini vermektedir. Bu, İspanya'daki ABD'li öğrencileri ve genç turistleri de kapsamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, İspanya'ya gelen vatandaşlarına bu ülkedeki hukuki sistemin ABD'den farklı olduğu bilgisi verilirken, olası bir cinsel taciz vakasıyla karşı karşıya kalınması durumunda ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluklarına başvurulması tavsiye edildi.

"Kontrolünü kaybedecek düzeyde alkol alınmaması, arkadaş ve tanıdık kişilerle dolaşılması" uyarısında bulunulan açıklamada, olası bir cinsel tacizde hemen acil durum telefon numarası 112 aranarak yardım istenmesi ve listesi sunulan yerel avukatlarla çalışılması önerildi.

ABD'nin "cinsel taciz" ile ilgili bu uyarısı, ilk defa bir Batı Avrupa ülkesinde olmasından dolayı dikkati çekti.

ABD'nin Madrid Büyükelçiliği yetkilileri, İspanyol basınına açıklamalarında, İspanya'da cinsel taciz suçlamasıyla kendilerine başvuran vatandaşlarının sayısının 2019'da 34, 2020'nin ilk ayında ise 6 olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak

Benzer haberler

ABD, İspanya'daki vatandaşlarını 'cinsel tacizlerde artışa' karşı uyardı

ABD, İspanya'daki vatandaşlarını 'cinsel tacizlerde artışa' karşı uyardı

ABD'de Iowa ön seçimlerinde sonuçlar hala açıklanamadı

ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti

Trump'ın azil sürecinde aklanmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Trump'ın azil sürecinde aklanmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi
ABD'de 12'nci koronavirüs vakası tespit edildi

ABD'de 12'nci koronavirüs vakası tespit edildi
Biden, Demokrat rakipleri Buttigieg ve Sanders'a yüklendi

Biden, Demokrat rakipleri Buttigieg ve Sanders'a yüklendi