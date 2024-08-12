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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD: İran'ın (İsrail'e) karşı saldırısı bu hafta olabilir

Beyaz Saray, Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta karşılık İran'ın bu hafta içi, bir karşı saldırı düzenleyebileceğini iddia etti.

Hakan Çopur  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
ABD: İran'ın (İsrail'e) karşı saldırısı bu hafta olabilir

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Orta Doğu gündemini değerlendirdi.

Kirby, İsrail-İran gerginliğinin daha fazla artmasını istemediklerini ve bölgede gerilimin azalmasından yana olduklarını dile getirdi.

İran'ın ve İran'a bağlı unsurların İsrail'e yönelik olası bir saldırısına karşı Tel Aviv'e her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Kirby, İran'ın bu hafta bir saldırı düzenleyebileceği yönündeki spekülasyonlarla ilgili, "ABD de potansiyel (saldırı) zamanlama konusunda bu hafta olabileceği yönündeki aynı endişe ve beklentiyi paylaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Olası saldırının zamanlaması konusunda tahmin yapmanın çok zor olduğunu belirten Kirby, "ciddi düzeyde saldırılar" olabileceğini kaydetti.

Kirby, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin geçen hafta yaptıkları Gazze'de ateşkes konusundaki ortak çağrılarına atıfta bulunarak, bu adımın bölgede tansiyonu düşüreceğini ve bunun İran-İsrail gerilimini de azaltacağını ifade etti.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

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