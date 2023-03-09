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Dünya

ABD, İran'ın İHA tedarikçilerini yaptırım listesine aldı

İran'a yönelik yaptırımların delinmesine olanak sağlayan 39 kuruluş da yaptırım listesine eklendi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
ABD, İran'ın İHA tedarikçilerini yaptırım listesine aldı

New York

ABD yönetimi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) tedarik ağını destekleyen Çin merkezli 5 şirket ve 1 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), İran'ın uluslararası İHA tedarik ağının hedeflendiği bildirildi.

Bu kapsamda 5 şirket ve 1 kişiye yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, Çin merkezli bu ağın, İHA uygulamaları için kullanılabilecek bileşenler de dahil olmak üzere binlerce havacılık bileşeninin İran Uçak Üretim Endüstrisi Kurumuna (HESA) satışından sorumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada HESA'nın İran'ın petrol tankerlerine saldırmak için kullandığı ve Rusya'ya ihraç ettiği "Shahed-136 İHA" modelinin üretiminde yer aldığı belirtildi.

İHA bileşenlerinin İran'a satışı ve sevkiyatından sorumlu 5 şirketin Koto Machinery, Raven, Guilin Alpha, S&C Trade ve Caspro olarak sıralandığı açıklamada, S&C Trade'in çalışanı Yun Xia Yuan'a da yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın Ukrayna'da İran İHA'larını kullanması nedeniyle, İran'ın Ukrayna'daki sivil kayıplarına doğrudan karıştığını savunurken, "ABD, Rusya'ya Ukrayna'daki yasa dışı savaşında kullanması için ölümcül İHA'lar sağlayan küresel İran tedarik ağlarını hedef almaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Yaptırımlardan kaçınmayı sağlayan kuruluşlar da hedefte

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada, OFAC'ın yaptırım uygulanan İranlı kuruluşların uluslararası finansal sisteme erişimini sağlayan ve müşterilerle ticaretlerini gizleyerek "gölge bankacılık" ağı oluşturan 39 kuruluşu yaptırım listesine eklediği bildirildi.

İran döviz bürolarının İranlı müşterileri adına ticaret yapmak için yurt dışında paravan şirketler kurdukları belirtilen açıklamada, döviz işlemlerinin dahili defterler aracılığıyla tutulduğu savunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, İran'ın yabancı alıcılar ve düzinelerce paravan şirket ile iş birliği içinde yaptırım uygulanan İran şirketlerinin yaptırımlardan kaçınmasını ve ticaretine devam etmesini sağlayacak karmaşık ağlar geliştirdiğini kaydetti.

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