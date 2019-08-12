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Dünya

ABD ile ticaret savaşı Çin’in Avrupa’daki yatırımlarını vurdu

Çinli şirketlerin Avrupa’da gerçekleştirdikleri satın alma ve birleşme işlemlerinin hacmi bu yılın ilk yarısında 2018’nin aynı dönemine göre yüzde 84 düşerek 2,4 milyar dolara geriledi.

Bahattin Gönültaş   | 12.08.2019
ABD ile ticaret savaşı Çin’in Avrupa’daki yatırımlarını vurdu

Berlin

Çin merkezli şirketlerin Avrupa’da birleşme ve satın işlemlerinin hacmi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 azalarak 2 milyar 400 bin dolara geriledi.

Denetim ve danışmanlık firması EY, Çin merkezli şirketlerin Avrupa’da bu yılın ilk yarısında yaptıkları satın alma ve birleşme anlaşmasına dair altı aylık raporunu yayınladı.

Rapora göre, Çinli şirketlerin Avrupa'da bu yılın ilk yarısında yaptıkları işlem sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düşerek 81’e geriledi.

Çinli şirketlerin gerçekleştirdikleri satın alma ve birleşme işlemlerinin hacmi de bu yılın ilk yarısında yüzde 84 düşerek 2,4 milyar dolara geriledi.

Çinli şirketlerin Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da satın alma ve birleşme işlem sayısı 25’den 11’e gerilemesi dikkati çekti. Almanya'da İşlem hacmi 10,1 milyar dolardan 500 milyon dolara geriledi.

İngiltere’de, Çin merkezli şirketler 17 işlemde 400 milyon dolarlık hacim oluştururdu.

Raporda görüşlerine yer verilen EY Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin Çin İş Danışmanlık Hizmetleri Üst Yetkilisi Yi Sun, Çinli yatırımcıların Avrupa’da yatırım konusunda tereddütlerinin ana nedeninin Çin iç pazarındaki durumu olduğunu belirterek, "Çin'deki ekonomik durum zor ve belirsizlik büyük kalmaktadır. Bu sadece ABD-Çin arasındaki ticaret çatışmasından kaynaklanmıyor.” ifadesini kullandı.

Yi, genel olarak Çin’li şirketlerin birleşme ve satın alma eğiliminin istedikleri beceri veya ürünler açısından stratejik anlam ifade eden şirketleri satın almaya yönelik olduğunu da belirerek, “Çin ekonomisi toparladığı zaman ve ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilafları çözüldüğünde, birleşme ve satın alma faaliyetlerinde önemli bir artış göreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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