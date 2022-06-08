Dolar
17.14
Euro
18.37
Altın
1,854.84
ETH/USDT
1,791.80
BTC/USDT
30,249.00
BIST 100
2,540.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin ve ABD savunma bakanları Shangri-La Diyaloğu'nda ilk kez yüz yüze görüşecek

Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı ile ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in 10 Haziran'da Singapur'da başlayacak Shangri-La Diyaloğu forumunda ilk kez yüz yüze görüşeceği bildirildi.

Emre Aytekin   | 08.06.2022
Çin ve ABD savunma bakanları Shangri-La Diyaloğu'nda ilk kez yüz yüze görüşecek

Pekin

South China Morning Post'un Çin Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, iki ülkenin savunma bakanlarının forum marjında bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yetkili, iki bakanın ilk kez yüz yüze temasta bulunacağı görüşmede, ABD tarafının Tayvan, Hong Kong, Tibet, Sincan ve diğer bölgesel ve küresel sorunları gündeme getirmek istediğini kaydetti.

Görüşmede tarafların Tayvan konusu başta olmak üzere, son zamanlarda iki ülke arasında gerilime yol açan karşılıklı tutumlarını yineleyeceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin iktidara gelmesinin ardından savunma otoritesi arasındaki protokole karar verilememesi, Bakan Austin'in Savunma Bakanlığı görevini yürüten Vey yerine, ondan daha kıdemli bir general olan, Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Şu Çiliang ile görüşmekte ısrar etmesi nedeniyle uzun süre Çinli muhatapları ile doğrudan temas kuramamıştı.

Austin ile Vey, ilk kez 21 Nisan'da bir telefon görüşmesi yapabilmişti. Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vey, görüşmede ABD'li muhatabına, Çin'in ulusal çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığının ve kabiliyetinin azımsamaması gerektiği mesajını vermişti.

Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun toprak bütünlüğünü kararlı şekilde savunacağını ifade eden Vey, "Tayvan sorunu eğer doğru şekilde ele alınmazsa iki ülke ilişkilerinde bozucu bir etki yaratacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Austin'in ise yanıt olarak "ABD'nin tek Çin ilkesine bağlı olduğunu", "Çin ile askeri iş birliğini samimi ve açık şekilde istediğini" ve "tarafların rekabeti ve riskleri sorumlu şekilde yönetmeleri gerektiğini" ifade ettiği aktarılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den 'bagaj taşıma hakları' ile ilgili bilgilendirme
Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara'daki sağanak sonrası bir kadın su basan yolda zor anlar yaşadı
Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin son yolculuğuna uğurlandı
Yurt genelinde yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek

Benzer haberler

Çin ve ABD savunma bakanları Shangri-La Diyaloğu'nda ilk kez yüz yüze görüşecek

Çin ve ABD savunma bakanları Shangri-La Diyaloğu'nda ilk kez yüz yüze görüşecek

Çin ve Rusya, veto kullanımı nedeniyle BM Genel Kuruluna ilk kez hesap verdi

Dünya Bankası, Kovid-19 salgınındaki dalgaların Çin'in ekonomik toparlanmasını bozduğunu belirtti

Orta Asya devletleri ile Çin, bölgede barış ve istikrar için iş birliğini genişletecek

Orta Asya devletleri ile Çin, bölgede barış ve istikrar için iş birliğini genişletecek
ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı

ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı
Münbiç'te YPG/PKK’lıların elindeki ABD yapımı TOW tanksavarlar, objektiflere yansıdı

Münbiç'te YPG/PKK’lıların elindeki ABD yapımı TOW tanksavarlar, objektiflere yansıdı