ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığı bildirildi.

ABD Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale ettiğini duyurdu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığı bildirildi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde CENTCOM güçleri, Panama bayraklı M/V Vela Nova adlı kargo gemisinin Umman Körfezi'nden geçmeye ve İran'a yönelik ABD ablukasını ihlal ederek bir İran limanına doğru seyretmeye çalışması üzerine geminin dümen tertibatını devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Geminin sivil mürettebatının ABD güçlerinin uyarılarını dikkate almadığı belirtilen açıklamada, ABD donanmasına ait MH-60 tipi bir helikopterin, söz konusu geminin makine dairesine iki Hellfire füzesi fırlattığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Gemi artık ABD ablukasını ihlal ederek İran'a doğru seyir yapmıyor, abluka halen tam olarak yürürlükte." ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM ayrıca, 11 Ağustos itibarıyla ablukayı ihlal etmeye çalışan "55 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 gemiye el konulduğu, üçünün ise devre dışı bırakıldığı" bilgilerini paylaştı.

ABD'nin "İran'a uyguladığı ablukayı kırmaya çalışan bir gemiye ateş açtığı" iddiası

ABD kuvvetlerinin, İran'la yaşadığı yetki anlaşmazlığı üzerine, İran limanlarına uyguladığı abluka kapsamında gemiye ateş açtığı öne sürüldü.

İsmini paylaşmayan ABD'li bir yetkilinin, Wall Street Jorunal'a (WSJ) yaptığı açıklamada, ABD'nin bugün erken saatlerde Hürmüz ablukasını delmeye çalışan Panama bayraklı bir gemiye saldırdığı savunuldu.

Haberde, "Bu, Trump yönetiminin rejimi ekonomik olarak sıkıştırma girişimleri kapsamında güvenlik önlemlerinin artırılması anlamına geliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Yetkilinin açıklamasında, bir ABD askeri helikopterinin, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını uygulamakla görevli ABD'li personelin uyarılarını dikkate almaması üzerine geminin dümenine ateş açtığı ileri sürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair bilgiye yer verilmezken, ABD'li yetkili, geminin saldırıdan sonra mürettebatını başka bir sivil gemiye aktarmaya çalıştığını iddia etti.

Vanguard: Panama bayraklı konteyner gemisi vuruldu

Denizcilik güvenliği firması Vanguard, bugün erken saatlerde, Panama bayraklı "Vela Nova" adlı konteyner gemisinin, Pakistan kıyılarından yaklaşık 71 deniz mili uzaklıkta Umman Körfezi'nden batıya doğru seyrederken bir helikopterden ateşlenen füzeyle vurulduğu bilgisini paylaştı.

Vanguard'ın olayla ilgili ilk raporunda, "Füze, gemiye isabet etti ve daha sonra söndürülen bir yangına neden oldu." ifadelerine yer verilirken, gemideki 17 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğunun tespit edildiği kaydedildi.