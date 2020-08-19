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Dünya

ABD, Hong Kong ile yaptığı 3 anlaşmayı sonlandırdı

ABD yönetimi, Hong Kong ile yapılan 3 ikili anlaşmanın "askıya alındığını ya da feshedildiğini" açıkladı.

Dildar Baykan   | 19.08.2020
ABD, Hong Kong ile yaptığı 3 anlaşmayı sonlandırdı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin Komünist Partisi, 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu kapsamında İngiltere ve Hong Kong halkına söz verdiği Hong Kong'un yüksek derecede otonomluğunu yıpratan sert adımlar atmıştır." ifadesini kullandı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a bundan böyle Çin ile "tek ülke tek sistem" politikasıyla yaklaşacağını belirten Ortagus, "Hong Kong makamlarını bugün 3 ikili anlaşmanın askıya alındığı ya da feshedildiğine dair bilgilendirdik." bilgisini verdi.

Söz konusu anlaşmaların, kaçak suçluların yakalanması, ceza alan kişilerin iadesi ve gemilerin uluslararası operasyonlarından elde edilen gelirler üzerindeki karşılıklı vergi muafiyetlerini kapsadığını kaydeden Ortagus, "Attığımız bu adımlar, Pekin'in, Hong Kong halkının özgürlüklerini çiğneyen Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulama kararına yönelik derin endişemizin altını çizmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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