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Dünya

BM: Libya açıklarında tekne kazasında 5'i çocuk en az 45 düzensiz göçmen öldü

Birleşmiş Milletler, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5'i çocuk en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 19.08.2020
BM: Libya açıklarında tekne kazasında 5'i çocuk en az 45 düzensiz göçmen öldü

Cenevre

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM), yaptığı ortak yazılı açıklamada, 17 Ağustos'ta meydana gelen Libya açıklarındaki yılın en büyük tekne kazasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkenin sahil kenti Zuvara açıklarında bir teknenin motorunun patlaması sonucu batmasıyla 5'i çocuk en az 45 düzensiz göçmenin öldüğü, çoğunluğu Senagal, Mali, Çad ve Ganalı 37 düzensiz göçmen ise bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu yıl aynı rotada en az 302 düzensiz göçmen ve mültecinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

BM'nin her iki alt kuruluşu, son trajik kazadan sonra devletlere çağrıda bulunarak Akdeniz'deki duruma ilişkin yaklaşımların gözden geçirilmesini istedi.

Çağrıda, acil durum çağrılarına yanıt vermek için mevcut arama ve kurtarma kapasitelerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.



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