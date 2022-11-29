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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD: Herson’da Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar azaldı

ABD’li bir askeri yetkili, Rusya’nın Herson’da Dinyeper nehrinin doğusuna geçtiğini ve bölgede Ukrayna güçleri ile Rus ordusu arasındaki çatışmaların azaldığını söyledi.

Kasım İleri   | 29.11.2022
ABD: Herson’da Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar azaldı Fotoğraf: Narciso Contreras/AA

Washington

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD’li askeri yetkili ve savunma yetkilisi, Rusya-Ukrayna savaşı üzerine Pentagon’da gazetecilere bilgilendirmede bulundu.

Askeri yetkili, “(Herson’da) Rusya nehrin (Dinyeper) doğu tarafına geçti ancak karşılıklı top atışları devam ediyor. İki taraf da günlük 100 civarında top atışı yapıyor.” dedi.

Ukraynalıların ABD’nin tedarik ettiği HIMARS roketleri sayesinde Rusya’ya karşı top atışlarını devam ettirdiğini aktaran yetkili, Rusya’nın mühimmat eksikliği yaşadığını, top mühimmatının azalması ile paralel olarak Rusya’nın atışlarının yavaşladığını, çatışmaların azaldığını belirtti.

Üst düzey savunma yetkilisi ise Rusya’nın Ukrayna’nın sivil altyapılarını hava saldırıları ile hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Yetkili, “Bu korkunç saldırılar kış yaklaşırken Ukrayna halkını cezalandırmış oluyor. Bunların herhangi bir meşru askeri amacı yok. Bu saldırılar, Rusya’nın sadece Ukrayna’yı değil aynı zamanda bölgeyi de etkileyecek bir nükleer güvenlik riskini artırmaya istekli olduğunu da gösteriyor.” diye konuştu.

Kış aylarında savaşın çetin geçeceğini belirten yetkili, Ukrayna ordusunun savaşmaya devam etmesini beklediklerini, Ukrayna ordusuna 200’den fazla jeneratör ve gerekli kış ekipman ve malzemelerini verdiklerini kaydetti.

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