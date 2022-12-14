Dolar
18.64
Euro
19.84
Altın
1,807.84
ETH/USDT
1,327.00
BTC/USDT
17,880.00
BIST 100
5,221.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Güney Kore'de Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurdu

Güney Kore'de konuşlu "ABD Kuvvetleri Kore" (USFK) bünyesinde, ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı kuruldu.

Ahmet Furkan Mercan   | 14.12.2022
ABD, Güney Kore'de Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurdu

Seul/Tokyo

Çin'in, Pasifik'te artırdığı askeri nüfuzu ile Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri karşısında ABD, bölgesel ittifaklarına güç veriyor.

Güney Kore'nin başkenti Seul'un 65 kilometre güneyinde yer alan Pyeongtaek bölgesindeki Osan Hava Üssü'nde yeni komutanlık oluşturuldu.

Bu amaçla düzenlenen törende konuşan USFK Komutanı Paul LaCamera, yeni komutanlığın, ABD'nin savunma kapasitesini artıracağını söyledi.

LaCamera, "Kore Yarımadası ile Kuzeydoğu Asya, güvenliği ve barışı sağlayacak. ABD Uzay Kuvvetleri, Kore sayesinde ittifak ve Kore harekat sahasında çok sahaya etki edebilecek operasyonları daha iyi gerçekleştirebilecek." dedi.

"Kuzeyimizde varoluşsal bir tehdit yer alıyor"

ABD Uzay Kuvvetleri Hint-Pasifik Komutanı Tuğgeneral Anthony Mastalir, yeni komutanlıkla ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine yönelik taahhütlerini temsil ettiğini dile getirerek "İlerleyen Çin tehdidi olarak Hint-Pasifik sorumluluk bölgesi yüksek önceliğimiz. Bu komutanlığın faaliyete başlaması serbest Hint-Pasifik kararlılığımızın altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanı olarak görev yapacak Joshua McCullion da "Kuzeyimizde varoluşsal bir tehdit yer alıyor. Caydırmak, karşı savunma yapmak ve gerekirse mağlup etmeye hazır olmamız gereken bir tehdit." diye konuştu.

Güney Kore-ABD ittifakının caydırıcılık kapasiteleri desteklenecek

Yeni komutanlık, ABD'nin deniz aşırı hizmet verecek ikinci Uzay Kuvvetleri Komutanlığı olarak görev yürütecek.

USFK açıklamasına göre, yeni komutanlık, balistik füze denemelerini gerçek zamanlıya yakın şekilde saptaması dahil füze uyarı operasyonlarına odaklanacak.

Kuzey Kore dahil farklı noktalardan fırlatılan füzeleri analiz, saptama ve izleme kapsamlı Güney Kore-ABD ittifakının caydırıcılık kapasiteleri desteklenecek.

1950-1953 Kore Savaşı sonrası imzalanan karşılıklı savunma anlaşması kapsamında, Güney Kore'de 28 bini aşkın ABD askerinin konuşlandığı biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan'la özel temsilciler aracılığıyla görüşmeler devam ediyor
Tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi kabul edildi
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca'da incelemelerde bulundu

Benzer haberler

ABD, Güney Kore'de Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurdu

ABD, Güney Kore'de Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurdu

ABD'de nefret suçları artıyor

ABD Suriye'de PKK/YPG ile ortak devriyeleri yeniden başlattı

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği iddiası

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği iddiası
Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacının internetten satışına izin verdi

Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacının internetten satışına izin verdi
ABD'de enflasyon kasımda beklenenden fazla yavaşladı

ABD'de enflasyon kasımda beklenenden fazla yavaşladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet