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Dünya

ABD, Güney Kore ve Japonya, Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı ağırlarken, ABD, Güney Kore ve Japonya Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
ABD, Güney Kore ve Japonya, Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi

Ankara

Doğu Çin Denizi'nde 10-12 Nisan'da yapılan tatbikatta bir Japon savaş gemisi, ABD ve Güney Kore'ye ait güdümlü füzeler kullanıldı.

Üç ülkenin denizaltılarının da katıldığı tatbikatta, iletişim ve veri paylaşımı ile arama kurtarma çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Üçlü liderler zirvesi öncesinde de Güney Çin Denizi'nde ABD, Filipinler, Avustralya ve Japonya, ilk kez ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

Çin'in bölgesel nüfuzu karşısında Biden, Japonya ve Filipinler liderlerini buluşturuyor

Beyaz Saray'da düzenlenen ABD-Japonya-Filipinler Üçlü Zirvesi kapsamında Biden 10 Nisan'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ikili, 11 Nisan'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve Kişida ile üçlü görüşmüştü.

Zirvede, "Çin'in artırdığı bölgesel nüfuzu karşısında Hint-Pasifik'te barış ve istikrar için işbirliği" mesajı öne çıkarılmıştı.

Washington'da düzenlenen zirve; ABD, Japonya ve Filipinler liderlerini bir araya getiren ilk üçlü zirve olmuştu.

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