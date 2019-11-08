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Dünya

ABD F-16'sı Japonya'da sahte eğitim bombası düşürdü

F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşunda 200 kilogram ağırlığındaki sahte bombayı hedef bölgesinin 5 kilometre batısında düşürdü.

Emre Aytekin   | 08.11.2019
ABD F-16'sı Japonya'da sahte eğitim bombası düşürdü

Ankara

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının Japonya'da eğitim bombasını hedef bölgesi dışında düşürdüğü bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Aomori idari biriminde yaşanan olayda, Misava Hava Üssü'nden kalkan savaş uçağı dün sabah saatlerinde 200 kilogramlık sahte bombayı hedef bölgesi dışında yanlışlıkla düşürdü.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, eğitim bombasının hedef atış bölgesinin 5 kilometre batısıda yer aldığı, bombanın düştüğü alanda herhangi bir yerleşim yeri bulunmadığı kaydedildi.

Misava Hava Üssü'nün 20 kilometre kuzeyindeki askeri bölgenin ABD ile Japon hava kuvvetleri tarafından bomba eğitimleri için kullanıldığı belirtildi.

ABD Japonya Kuvvetleri de kazada can ve mal kaybına yaşanmadığını açıklarken, bomba eğitimlerinin tedbir amaçlı durdurulduğunu bildirdi.

"Düşürülen nesne oldukça ağır"

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kazanın kaygı yarattığını belirterek "Düşürülen nesne oldukça ağır. Böyle bir olayın yaşanmaması gerekirdi. ABD tarafından benzeri olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz." dedi.

Japon Savunma Bakanlığı, olayın ardından ABD ordusuna protesto yazısı gönderirken, Savunma Bakan Yardımcısı Koiçi Watanabe, kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti.

Aomori Valisi Şingo Mimura da yaptığı açıklamada savunma bakanlığından kazanın sebebinin araştırılması ve bir daha böyle bir durumun ortaya çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini aktardı.

Mimura, "Olay idari birimimizde yaşan yurttaşlar arasında büyük kaygı yaratmış, ABD silahlı kuvvetlerine güvenlik konusunda aldığı tedbirlere yönelik güveni azaltmıştır." ifadelerini kullandı.

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