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Dünya

ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

Hakan Çopur   | 15.04.2020
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu durdurdu

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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