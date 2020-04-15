ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu durdurdu
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.
Washington
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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.