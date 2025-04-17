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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı dezenformasyonla mücadele birimini kapattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Yabancı Bilgi Manipülasyonu ve Müdahalesiyle Mücadele" ofisinin kapatıldığını bildirdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı dezenformasyonla mücadele birimini kapattı

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, önceki adı Küresel Etkileşim Merkezi (GEC) olan "Yabancı Bilgi Manipülasyonu ve Müdahalesiyle Mücadele" ofisine ilişkin açıklama

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Dezenformasyonla mücadele ofisinin ABD halkına maliyetinin yıllık yaklaşık 50 milyon doları aştığı belirtilen açıklamada, bu birimin artık faal olmayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu birimin, "ABD vatandaşlarını sansürlemek için" kullanıldığı savunuldu.

Öte yandan, bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi partililer ise söz konusu birimin "Rus ve Çin dezenformasyonuyla" mücadele konusunda çok önemli bir rol oynadığı görüşünde.

GEC'in süresi Senato tarafından Aralık 2024'te uzatılmamış, yeni adıyla tekrar organize edilmişti.

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