ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geldi.
Washington
İsrail hükümetine bağlı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Washington'daki "Blair House"da gerçekleştiği bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İkilinin görüşmeye önce heyetlerle başladığı kaydedilen açıklamada, daha sonra görüşmenin baş başa devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.