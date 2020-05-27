Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,121.00
Altın
1,701.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Demokrasi ve Özgürlükler Adası" açılış töreni
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Hong Kong' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.

Hakan Çopur   | 27.05.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Hong Kong' açıklaması

Washington
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini geçti
Almanya Başbakanı Merkel: Bazı olaylarda virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişi öldü
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 37 bin 460'a çıktı
İtalya, AB'nin 750 milyar avroluk kurtarma paketi teklifini olumlu buluyor

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Hong Kong' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Hong Kong' açıklaması

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı

LeBron James'ten ABD'deki polis şiddetine tepki

ABD'de siyahilere yönelik polis şiddeti yeniden gündemde

ABD'de siyahilere yönelik polis şiddeti yeniden gündemde

ABD Kovid-19 salgınında 100 binden fazla kayıp verdi

ABD Kovid-19 salgınında 100 binden fazla kayıp verdi
Güney Kore'de son 24 saatte 40, Çin'de 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Kore'de son 24 saatte 40, Çin'de 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi