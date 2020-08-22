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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail ve BAE'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, diplomatik ilişkileri normalleştirmek için anlaşmaya varan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 22.08.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail ve BAE'yi ziyaret edecek

Kudüs

İsrail basınında yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun pazartesi İsrail'i ziyaret edeceği, salı da BAE'ye geçeceği belirtildi. 

Pompeo'nun ziyaretinde İsrail ile BAE arasında varılan normalleşme anlaşmasının yanı sıra Çin ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin de gündeme geleceği ifade edildi.

Ziyaret sırasında Pompeo'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien'ın da eşlik edeceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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